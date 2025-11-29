Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, İkas Eyüpspor'u konuk edecek. 22 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi ekip, ligdeki başarı iddiasını sürdürerek 3 maçlık yenilmezlik serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. İkas Eyüpspor ise 9 puanla yer aldığı 16. sırada, Trendyol 1. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son 4 karşılaşmasından 3 mağllubiyet ve 1 beraberlik alan Orhan Ak'ın ekibi, deplasmanda 3 puanı bularak moral depolamak istiyor. Peki Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 08:58
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, teknik adam Burak Yılmaz'ın öğrencileri, yeni galibiyet serisinin 2. halkası için sahaya çıkacak. Kayserispor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral depolayan ev sahibi ekip, ilk 5'e yükselme yolundaki kritik maçta hata yapmak istemiyor. İkas Eyüpspor ise küme hattından kurtulmanın peşinde. Son 4 maçından 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, son galibiyetini 9. haftada Kasımpaşa'ya karşı almıştı. Peki Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Gaziantrep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 17.00'de, Ömer T. Güldibi'nin düdüğüyle başlayacak.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

