Haberler Süper Lig Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi akşamı Kadıköy'de şampiyonluk yolunda dev bir mücadeleye çıkacak. Zirve yarışını belirleyecek derbi öncesi istatistikler ve performans verileri, ilk yarım saatin kilit öneme sahip olacağını gösteriyor. İşte detaylar… (FB, GS spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:38
Süper Lig'de gözler sezonun maçına çevrildi. Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, hem zirve yarışında hem de psikolojik üstünlükte belirleyici olacak. Lider Galatasaray, eksiklerine rağmen kazanarak farkı açmak isterken; Fenerbahçe, 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmayı ve namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL VERİMLİLİĞİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sabah'ta yer alan habere göre ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe (30 gol), yakaladığı pozisyonları değerlendirme konusunda da önde. %12.1'lik gole çevirme oranıyla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın (%11.7) önünde bulunuyor.

DERBİNİN KRİTİK DİLİMİ: İLK 30 DAKİKA

Bu sezon Fenerbahçe, kalesinde en çok golü ilk yarım saat ve 61–75 arası dakikalarda gördü (3'er gol). Galatasaray ise tam tersine bu bölümlerde rakip ağları sarsmayı seviyor. Sarı-kırmızılılar, 7 golü ilk 30 dakikada, 8 golü 61–75 arasında kaydederek toplam 15 golü bu periyotlarda buldu.

YEDEK KULÜBESİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hamleleri Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladı. Yedekten oyuna giren oyuncular 7 golle ligin en etkili kulübesine imza attı. Galatasaray'da ise bu sayı 5'te kaldı. Bu gollerin 4'ü Mauro Icardi'den geldi.

FİZİKSEL GÜÇ VE MÜCADELEDE KANARYA ÖNDE

İkili mücadelelerde Fenerbahçe maç başına 52.3 kazanım ortalamasıyla zirvede. Galatasaray ise 49 galibiyetle ligde 9. sırada. Bu veri, Kanarya'nın fiziksel üstünlüğüne dikkat çekiyor.

HAVADA ASLAN, YERDE KANARYA

Galatasaray hava toplarında %57.6'lık başarı oranıyla açık ara lider durumda. Fenerbahçe ise bu alanda %39'da kaldı. Buna karşın yerden mücadelelerde küçük farkla Fenerbahçe üstün: %53.5'e karşı %52.5.

ŞUT VE TEHDİT GÜCÜNDE FENERBAHÇE ZİRVEDE

Sarı-lacivertliler, maç başına 19.2 şut ve 7.4 isabetli şut ortalamasıyla ligin en üretken takımı. Galatasaray ise 18.4 şut ve 6.5 isabetli şutla hemen arkasında yer alıyor.

TALISCA VE ICARDI DÜELLOSU

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, hücum verilerinde başı çekiyor. 46 şut, 19 isabet, 2 kafa golü ve 2 ceza sahası dışı golle takımını sürüklüyor.
Galatasaray cephesinde ise Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası sorumluluk alan Mauro Icardi, 85 dakikada bir gol atarak krallık yarışında 3. sıraya yerleşti.

DURAN TOPLARDA ZIT TABLO

Fenerbahçe, duran toplardan 6 gol bularak bu alanda öne çıktı. Galatasaray ise geçen sezonun aksine bu sezon sadece 3 kez duran toptan gol kaydetti. Ancak savunmada tablo tersine: Aslan duran toplarda gol yemedi, Kanarya ise 4 kez kalesinde gol gördü.

