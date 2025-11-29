Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken istatistik

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Süper Lig'de gözler sezonun maçına çevrildi. Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, hem zirve yarışında hem de psikolojik üstünlükte belirleyici olacak. Lider Galatasaray, eksiklerine rağmen kazanarak farkı açmak isterken; Fenerbahçe, 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmayı ve namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL VERİMLİLİĞİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN Sabah'ta yer alan habere göre ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe (30 gol), yakaladığı pozisyonları değerlendirme konusunda da önde. %12.1'lik gole çevirme oranıyla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın (%11.7) önünde bulunuyor.