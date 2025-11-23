CANLI SKOR ANA SAYFA
Kasımpaşa 5 maçlık galibiyet hasretini Alanya'da bitirdi!

Kasımpaşa 5 maçlık galibiyet hasretini Alanya'da bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 18:59
Kasımpaşa 5 maçlık galibiyet hasretini Alanya'da bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa Corendon Alanyaspor deplasmanında kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa 1-0 geri düştüğü maçta 4 dakikada bulduğu gollerle Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48. ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek golü ise 45+2. dakikada Ui-Jo Hwang kaydetti.

Bu galibiyetle Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, 13 puana yükseldi. Alanyaspor ise 15 puanda kaldı.

