CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Zecorner Kayserispor ile Gaziantep FK, milli aranın ardından oynayacağı maçla Süper Lig'de 13. haftayı açıyor. Ligdeki tek galibiyetini 11. haftada Kasımpaşa'ya karşı elde eden ve 9 puanla 16.sırada bulunan Zecorner Kayserispor, taraftarının desteğiyle 3 puan alarak küme hattından sıyrılmak istiyor. Gaziantep FK ise 19 puanla bulunduğu 7. sıradan ilk 5'e sıçrama şansını değerlendirecek. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, deplasmandaki 3. galibiyeti için mücadele edecek. Peki Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Zecorner Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. 9 puan ve -5 averajla düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, milli ara öncesi son maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu. Radomir Dalovic'in ekibi, küme hattından sıyrılma mücadelesi verirken Gaziantep FK ise ilk 5'e yükselme motivasyonuyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Piri; Civelek, Denswil, Hosseini, Carole; Soyalp, Bennasser; Mane, Benes, Cardoso; Onugkha

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kızıldağ, Abena, Rodrigues; Özçiçek, Camara; Kozlowski, Maxim, Lungoyi; Bayo

ASpor CANLI YAYIN

Geri dönecek mi? Merih Demiral...
REKLAM - D&R
DİĞER
Fenerbahçe’de 35 milyon euroluk pişmanlık! Sadettin Saran’ı düşündüren gelişme...
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
En Nesyri krizi! Sadettin Saran...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norris pole pozisyonunda! Norris pole pozisyonunda! 10:42
Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! 10:40
Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı tüm detayları! Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı tüm detayları! 10:35
Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! 10:19
Geri dönecek mi? Merih Demiral... Geri dönecek mi? Merih Demiral... 10:15
Sol beke Faslı yıldız! Sol beke Faslı yıldız! 09:58
Daha Eski
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! 09:58
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! 09:49
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 09:43
En Nesyri krizi! Sadettin Saran... En Nesyri krizi! Sadettin Saran... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46