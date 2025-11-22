Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Zecorner Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. 9 puan ve -5 averajla düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, milli ara öncesi son maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu. Radomir Dalovic'in ekibi, küme hattından sıyrılma mücadelesi verirken Gaziantep FK ise ilk 5'e yükselme motivasyonuyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Piri; Civelek, Denswil, Hosseini, Carole; Soyalp, Bennasser; Mane, Benes, Cardoso; Onugkha

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kızıldağ, Abena, Rodrigues; Özçiçek, Camara; Kozlowski, Maxim, Lungoyi; Bayo