Avrupa yolcusu

2024-25 sezonunun başında Samsunspor'un başına geçen Thomas Reis, Karadeniz ekibine tarihinin en parlak dönemini yaşatıyor. Kırmızı Şimşekler, geçen sezon topladıkları 64 puanla ligi üçüncü sırada tamamlayarak 28 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. UEFA Konferans Ligi'nde oynadıkları üç maçı da kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan ekip, Süper Lig'de ise geride kalan 12 hafta sonunda 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Alman teknik adamın bu etkileyici grafiği, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmesini sağladı.

SÜRPRİZ ÇIKIŞ MADDESİ

Alman gazeteci Florian Plettenberg'in iddiasına göre Thomas Reis'in maddesinde bir çıkış maddesi bulunuyor ve bir Bundesliga ekibi Alman çalıştırıcı ile yakından ilgileniyor. Plettenberg yaptığı açıklamada, "Reis, harika bir iş çıkartıyor. Kendisinin sözleşmesi 1 yıl opsiyonlu olarak 2027 yılına kadar devam ediyor, ancak 200.000 Euro değerinde serbest kalma maddesi her an devreye girebilir. Reis, VfL Wolfsburg'un da teknik direktör adaylarından biri" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un başında ikinci sezonunu yaşayan 52 yaşındaki Reis; 55 maçta 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.82'lik puan ortalaması yakaladı. Kırmızı beyazlılar, şu anda ligde 23 puanla 4. sırada bulunuyor.