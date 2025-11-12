CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Kupa maçlarının tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu!

Süper Kupa maçlarının tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı halinde düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 19:32 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 19:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Kupa maçlarının tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi. Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek. Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti. Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek. ifadeleri yer aldı.

AFRİKA KUPASI'NA KATILAN FUTBOLCULAR TURNUVADA YER ALAMAYACAK

21 Aralık 2025 Pazar – 18 Ocak 2026 Pazar tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'na katılan futbolcular Turkcell Süper Kupası'nda forma giyemeyecek.

TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki!
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 19:31
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı 19:24
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 18:56
Hakan Çalhanoğlu'na ayın oyuncusu seçildi Hakan Çalhanoğlu'na ayın oyuncusu seçildi 18:42
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 18:37
Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi! Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi! 18:23
Daha Eski
Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı! Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı! 18:19
F.Bahçe Arsavev deplasmanda galip! F.Bahçe Arsavev deplasmanda galip! 17:43
Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı 16:31
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 16:10
Oscar hastaneye kaldırıldı Oscar hastaneye kaldırıldı 15:48
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 15:21