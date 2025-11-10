CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsunspor rüzgarı

Samsunspor rüzgarı

Avrupa’da destan yazan Samsunspor, Süper Lig’de de Eyüpspor’u Borevkovic’in golüyle 1-0 yendi ve 4. sıraya yükseldi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor rüzgarı

UEFA Konferans Ligi'nde gururumuz olan Samsunspor, Süper Lig'de de iddiasını sürdürdü. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Eyüpspor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar müsabakayı 1-0 kazandı. Kırmızı Şimşeklere galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti. Hırvatistanlı Stoper bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgisiz serisini sürdüren Samsunspor 23 puanla 4. sıraya yükseldi ve liderle puan farkını 6'ya düşürdü. Milli aranın ardından Thomas Reis'in öğrencileri, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MUTLUYUZ

Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Avrupa'da ve Süper Lig'de aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz" dedi.

Evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgisiz serisini sürdürdü ve liderle puan farkını 6'ya düşürdü.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
DİĞER
Beşiktaş dünya devinden alacak! Ocak ayının ilk bombası...
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
G.Saray'da Icardi'ye büyük tepki!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 01:26
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 01:26
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... 01:26
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 01:26
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 01:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:26
Daha Eski
Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! 01:26
Osimhen: Olan oldu artık Osimhen: Olan oldu artık 01:26
G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! 01:26
Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! 01:26
G.Saray Kocaeli'de kaybetti! G.Saray Kocaeli'de kaybetti! 01:26
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! 01:26