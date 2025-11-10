Samsunspor rüzgarı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde gururumuz olan Samsunspor, Süper Lig'de de iddiasını sürdürdü. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Eyüpspor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar müsabakayı 1-0 kazandı. Kırmızı Şimşeklere galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti. Hırvatistanlı Stoper bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgisiz serisini sürdüren Samsunspor 23 puanla 4. sıraya yükseldi ve liderle puan farkını 6'ya düşürdü. Milli aranın ardından Thomas Reis'in öğrencileri, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MUTLUYUZ

Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Avrupa'da ve Süper Lig'de aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz" dedi.

