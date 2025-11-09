Samsunspor-Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Samsun'da doruğa çıkıyor. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, hem Konferans Ligi'nde sergilediği etkileyici performans hem de ligdeki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bu kritik mücadelede iç saha avantajını kullanarak puanını 23'e yükseltip üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Rakip Eyüpspor ise İstanbul'dan galibiyet umuduyla yola çıkıyor. 11 puanla ligde kendine daha iyi bir konum hedefleyen İstanbul temsilcisi, Samsun deplasmanından hata yapmadan dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.