Samsunspor-Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Thomas Reis yöteminde Konferans Ligi'ne damga vuran ve zirvede yer alan kırmızı-beyazlılar, ligde de üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Samsunspor 20 puanla 5. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda kazanarak puanını 11'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 09:49
Samsunspor-Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Samsun'da doruğa çıkıyor. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, hem Konferans Ligi'nde sergilediği etkileyici performans hem de ligdeki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bu kritik mücadelede iç saha avantajını kullanarak puanını 23'e yükseltip üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Rakip Eyüpspor ise İstanbul'dan galibiyet umuduyla yola çıkıyor. 11 puanla ligde kendine daha iyi bir konum hedefleyen İstanbul temsilcisi, Samsun deplasmanından hata yapmadan dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

