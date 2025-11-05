Ajan skandalı

Antalyaspor'da ajan krizi yaşanıyor. Önceki gün Antalyaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren Eyüp maçı sonrasında teknik direktör Erol Bulut, kulübün içerisinden birisinin Başakşehir ve Eyüp teknik direktörlerine takım hakkındaki bütün bilgileri aktardığını, kim olduğunu ortaya çıkarmak için olayın takipçisi olacağını belirtti. İhanet eden kişileri kulüpten uzaklaştırmaları gerektiğini vurguladı.

BÖYLE ŞEYLERE TENEZZÜL ETMEM

Başakşehir'de Nuri Şahin de bu iddialar üzerine kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm" paylaşımını yaptı.

AK: FORMATIMIZ BELLİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak da Erol Bulut'un iddiaları için konuştu. Ak, "Yok öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin edebiliyorduk. Başka formasyonda ya da rakip nasıl oynarsa oynasın oyun formatımız belli. Rakibe göre fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" dedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ

Başakşehir, Erol Bulut'un iddiaları üzerine resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada özetle, "Her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz. Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, herhangi bilgi ya da belge almamıştır" ifadelerine yer verildi.