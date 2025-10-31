CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 19:48
RAMS Başakşehir-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçı ile başlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada 10 puanla 11. sırada bulunan Başakşehir, Avrupa geleneğini sürdürmek adına alacağı galibiyet ile yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 11 puan ile 10. sırada bulunan Kocaelispor ise 3 haftalık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki ekip arasındaki kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçı 31 Ekim Cuma günü saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut, Crespo, Yusuf, Da Costa, Shomurodov.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun.

