Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsunspor-Rizespor MAÇI CANLI İZLE | Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Rizespor MAÇI CANLI İZLE | Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu Karadeniz derbisi öncesi Avrupa'da 2'de 2 yapan kırmızı-beyazlılar, ligde de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. 16 puan ile 7. sırada yer alan Thomas Reis'in öğrencileri, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ise 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Samsunspor-Rizespor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:01
Samsunspor-Rizespor MAÇI CANLI İZLE | Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Karadeniz rüzgarı esecek. Samsunspor ile Çaykur Rizespor, nefesleri kesecek bir derbide kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında üst üste 2 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlı ekip, bu kez ligde de aynı başarıyı yakalayarak 3 puanı hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor. Taraftarı önünde güçlü bir oyun sergilemek isteyen Thomas Reis'in öğrencileri, 16 puanla bulundukları 7. sıradan yukarıya tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise çıkış arayışında. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-mavililer, son 5 maçta sadece bir kez galip gelebildi ve 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Rizespor maçı

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Samsunspor-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor-Rizespor maçı hangi kanalda

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mosci, Hojer, Buljubasic (Mithat), Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Zeqiri, Ali Sowe.

Samsunspor-Rizespor maçı muhtemel 11'leri

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 53. RANDEVU

Tarihleri boyunca 52 kez karşı karşıya gelen Samsunspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 53. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 20 karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar kazanırken, 17 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor-Rizespor maçları

RİZESPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR KADROSUNDA 4 EKSİK

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı. Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor-Rizespor maçı kadrosu

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

Samsunspor-Rizespor maçı hakemi

