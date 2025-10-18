CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Onugkha gol sözü verdi

Onugkha gol sözü verdi

Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic yönetiminde ilk karşılaşmasına yarın Samsunspor karşısında çıkacak olan Kayserispor'un Nijerya asıllı Rus golcüsü Onugkha, gol sözü verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Onugkha gol sözü verdi

Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic yönetiminde ilk karşılaşmasına yarın Samsunspor karşısında çıkacak olan Kayserispor'un Nijerya asıllı Rus golcüsü Onugkha, gol sözü verdi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan tek takım olan sarı-kırmızılılarda oynadığı 4 maçta ağları sarsamayan 29 yaşındaki santrfor, "Zor bir maç olacak ama taraftarımızın desteği ile kazanarak ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Benim için böylesi önemli bir maçta gol ile tanışmak çok anlamlı olacak" diye umut dağıttı.

