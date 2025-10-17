CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayserispor'da Jung 3 ay sahalardan uzak kalacak

Kayserispor'da Jung 3 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sakatlık geçiren Gideon Jung, 3 ay süre ile sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 23:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor'da Jung 3 ay sahalardan uzak kalacak

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan ve 4 karşılaşmada forma giyen Gideon Jung ile ikinci hafta oynanan Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile alakalı Kayserispor Kulübü tarafından bilgilendirme yapıldı. İç Anadolu temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, boyun fıtığı ameliyatı olduğu belirtilen Jung'un sahalardan yaklaşık 10-12 hafta (3 ay) uzak kalacağı belirtildi. Başakşehir maçında aşil tendonu iltihabı yaşayan ve 7 maçtır forma giyemeyen İranlı defans oyuncusu Majid Hossesini'nin ise antrenmanlara döndüğü ifade edildi. Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gideon Jung Daha önce servikal disk hernisi (boyun fıtığı) nedeniyle kuvvet kaybı olan sporcumuzun konservatif tedaviye yanıtının yetersiz olması nedeniyle 14/10/2025 tarihinde opere edilmiştir. Tahmini spora dönüş süresinin 10-12 hafta olması beklenmektedir. Majid Hosseini:

Sağ aşil tendiniti şikayeti olan oyuncumuz 14/10/2025 tarihinden itibaren kontrollü olarak takım antrenmanlarına başlamakla beraber tedavisi sürmektedir."

Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
DİĞER
Galatasaray'da değişiklik vakti! Okan Buruk'tan şaşırtan tercihler...
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Hacıosmanoğlu'ndan İsrail tepkisi!
Anadolu Efes evinde kayıp!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 22:43
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 22:23
Sarıyer 3 puanı 3 golle aldı! Sarıyer 3 puanı 3 golle aldı! 22:05
Ariarne Titmus havuzlara veda etti! Ariarne Titmus havuzlara veda etti! 21:06
G.Saray Başakşehir maçına hazır! G.Saray Başakşehir maçına hazır! 20:47
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 20:30
Daha Eski
Fırtına Ç. Rizespor maçına hazır! Fırtına Ç. Rizespor maçına hazır! 19:34
İsveç Milli Takımı’nda yeni dönem! İsveç Milli Takımı’nda yeni dönem! 19:30
Djalovic Samsunspor maçından umutlu Djalovic Samsunspor maçından umutlu 18:33
Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi! Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi! 18:09
Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI 17:32
G.Birliği'nde seçim tarihi açıklandı! G.Birliği'nde seçim tarihi açıklandı! 17:24