Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Futbol şöleni

Futbol şöleni

Gaziantep FK’de Başkan Memik Yılmaz, “Antalya maçını 27 TL yaptık. 27 bin taraftarla futbol şöleni yaşatıp kazanmak istiyoruz” diye konuştu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Futbol şöleni

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sahalarında Antalyaspor'u taraftar desteğiyle birlikte eli boş göndermek istediklerini söyledi. Başkan Memik Yılmaz, geride kalan haftalarda şehre yakışır bir futbol anlayışıyla önemli bir çıkış yakaladıklarını belirterek, üst sıralara tırmandıkça ligin daha zorlu bir hal alacağına dikkati çekti ve özellikle iç sahada taraftar desteğinin artmasını istediğini vurguladı.

ARTIK SÖZ TARAFTARLARDA

"Tek gayemiz şehrimizi mutlu etmek" diyen Başkan Memik Yılmaz, "Artık özellikle iç sahada dolu tribünlere oynamak istiyoruz. Bu kapsamda taraftarımıza jest yaparak biletleri 27 lira yaptık. Şehrimizin de bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. 27 bin taraftarımızla futbol şöleni yaşatıp galip gelmek istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık söz Gaziantep FK'li futbolseverlerde" ifadelerini kullandı.

