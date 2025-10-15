Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sahalarında Antalyaspor'u taraftar desteğiyle birlikte eli boş göndermek istediklerini söyledi. Başkan Memik Yılmaz, geride kalan haftalarda şehre yakışır bir futbol anlayışıyla önemli bir çıkış yakaladıklarını belirterek, üst sıralara tırmandıkça ligin daha zorlu bir hal alacağına dikkati çekti ve özellikle iç sahada taraftar desteğinin artmasını istediğini vurguladı.

ARTIK SÖZ TARAFTARLARDA

"Tek gayemiz şehrimizi mutlu etmek" diyen Başkan Memik Yılmaz, "Artık özellikle iç sahada dolu tribünlere oynamak istiyoruz. Bu kapsamda taraftarımıza jest yaparak biletleri 27 lira yaptık. Şehrimizin de bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. 27 bin taraftarımızla futbol şöleni yaşatıp galip gelmek istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık söz Gaziantep FK'li futbolseverlerde" ifadelerini kullandı.