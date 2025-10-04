CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig’in 8. haftasında lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş, deplasmanda galip gelerek lige ivme kazandırmayı hedefliyor. Ev sahibi Galatasaray ise ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Peki Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 15:25 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 8. hafta derbisi Galatasaray – Beşiktaş arasında nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılarak lige hareket kazandırmak istiyor. Galatasaray ise ezeli rakibini yenerek farkı açmayı hedefliyor. Peki, bu heyecan dolu derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve şifreli olacak.

GALATASARAY, SAHASINDA 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.

    Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 359. kez karşı karşıya gelecek.

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

    Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

    Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
    Tedesco döneminde köklü değişim!
    DİĞER
    FIFA'dan skandal İsrail kararı! "FIFA, jeopolitik olayları çözemez"
    Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
    Okan Buruk’a dev zam!
    REKLAM - TOD
    SON DAKİKA
    Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
    5
    Fotomaç Keşfet
    Son Dakika
    Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! 09:49
    F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! 09:35
    G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... 09:30
    Tedesco döneminde köklü değişim! Tedesco döneminde köklü değişim! 09:26
    Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 09:19
    Okan Buruk’a dev zam! Okan Buruk’a dev zam! 08:55
    Daha Eski
    "Adeta bir çalım makinesi" "Adeta bir çalım makinesi" 08:51
    Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 08:24
    Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
    Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
    Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
    Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14