Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 22:07
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 90+3. dakikada Emrecan Bulut'un golüyle 1-0 galip geldi.

Çaykur Rizespor Süper Lig'de puanını 4'e çıkarırken, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği de 5. haftanın sonunda puanla tanışamadıı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olurken, Gençlerbirliği ise evinde İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Konuk ekipte 90+9. dakikada Henry Onyekuru kazanılan penaltıda kaleci Yahia Fofana'yı geçemedi.

