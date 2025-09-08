CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Kocaelispor Parma'dan Botond Balogh'u kiraladı

Kocaelispor, Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 13:28
Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

İtalya'nın Parma Calcio takımında 5 sezondur oynayan 23 yaşındaki Balogh, geçen sezon 30 maçta forma giydi.

