Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama...

Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama...

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İkas Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada oyunun bütün bölümünde rakibe pozisyon vermediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:57
Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Bugün açıkçası kafamızda daha farklı, daha ofansif bir oyuncu grubuyla maça başlamak vardı. Isınmada Selke'yi kaybettik. Isınma periyodunda oyuncuların gardının düştüğünü gördük. İlk yarıdaki oyuna da yansıdı. Oyunun tamamında rakibe hiç pozisyon vermedik. İkinci yarı formasyon değişikliğine gittik. Bağlantılardan sonra arkada alan bırakacaklarını düşündük. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmelerle çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Kalecinin harika çıkardığı 2 pozisyon vardı. Maalesef gol atamadık. İyi bir takımım var ama eksik ve sakatlara baktığımızda iyi görüntü vermedik. Sakatlık anlamında şansız bir periyottan geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen oyuncularımın verdiği performanstan dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

