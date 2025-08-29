Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Peki, Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Konyaspor maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis; Santos, Heliton, Bokele; Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni; Olaitan; Janderson, Emersonn

Konyaspor: Gungordu; Guilherme, Demirbag, Bazoer, Andzouana; Jevtovic, Ibrahimoglu; Aleksic, Bardhi, Ndao, Nayir

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋