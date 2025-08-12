Etebo 1.5 ay yok

Süper Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Peter Etebo'nun sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrollerde sakatlığın ciddiyeti ortaya çıktı. Etebo'nun tedavisine vakit kaybedilmeden başlandığı açıklanırken oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı futbolcunun yaklaşık olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.