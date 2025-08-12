CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Etebo 1.5 ay yok

Etebo 1.5 ay yok

Samsunspor maçında şanssız bir sakatlık yaşayan G.Birliği’nin yıldızı Etebo 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Etebo 1.5 ay yok
Süper Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Peter Etebo'nun sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrollerde sakatlığın ciddiyeti ortaya çıktı. Etebo'nun tedavisine vakit kaybedilmeden başlandığı açıklanırken oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı futbolcunun yaklaşık olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SON DAKİKA
