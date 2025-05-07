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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kubilay’la coştu

Kubilay’la coştu

Başakşehir ve Adana Demir galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göz-Göz'de Kubilay Kanatsızkuş, son 5 maçta 3 gol, 1 asistle İzmir ekibini korku tünelinden çıkardı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Kubilay’la coştu

Süper Lig'de üst üste Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarını kazanıp tekrar üst sıralara tırmanmaya başlayan Göztepe'de ağır sakatlığını atlatan forvet Kubilay Kanatsızkuş son haftalara damga vurdu. 4. haftada ayak bileği bağlarından sakatlanıp yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki golcü, son 5 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçında gol hasretine son veren deneyimli golcü, iç sahada 4-1 kazanılan Başakşehir maçında da 1 kez ağları havalandırıp 1 de gol pası verdi.

SAKATLANDI AMA ADANA'DA DA DURMADI

Başakşehir maçında sakatlanarak devre arasında oyundan alınan Kubilay, ciddi bir problemle karşılaşmadı ve Adana Demir maçında da ilk 11'de çıktı. Adana'da henüz 3. dakikada fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, gollerine devam etti. Son haftalarda yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Stanimir Stoilov, Kubilay'ın çıkışa geçmesiyle özellikle hücumda rahat nefes aldı. Kanatsızkuş, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da görev yaptı. Toplam 3 maçta oynayıp, 1 de gol attı.

KAYSERİSPOR'DAN ANNELER GÜNÜ JESTİ

Antalyaspor'u pazartesi ağırlayacak olan Kayserispor, Anneler Günü nedeniyle bin 38 kadın taraftarı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ücretsiz ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, şehrin plaka kodu '38'e atıfta bulunarak Kayserispor Passolig kartına sahip bin 38 kadın taraftara maçı ücretsiz izleme imkanı sunacak.

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