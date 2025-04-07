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Haberler Süper Lig Zafer Bodrum'un

Zafer Bodrum'un

Bodrum FK, ligde kalma yolundaki en ciddi rakiplerinden Alanyaspor’u deplasmanda yendi, ikili averajda da öne geçti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Zafer Bodrum'un

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi, ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakiplerinden birini yendi. Alanyaspor'a karşı İkili averajı da alan Bodrum FK, puanını 33'e yükseltti ve tehlikle bölgeden çıktı. Alanyaspor ise kendini adeta ateş hattına attı. Akdeniz temsilcisi üst üste 5 yenilgisini yaşadı ve 31 puanda kaldı, 17. sıraya indi. Kritik karşılaşmada Bodrum FK'yı galibiyete taşıyan golü 81. dakikada Ali Aytemür kaydetti. Bodrum FK, ligde gelecek hafta 12 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Alanyaspor ise gelecek haftayı Süper Lig'de BAY geçecek.

MORAIS'TEN 8 MAÇTA 5 GALİBİYET

Portekizli teknik direktör Jose Morais, Bodrum FK'nın başında Süper Lig'de çıktığı 8 maçın 5'ini kazanmayı başardı. Morais ayrıca 2 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Morais sadece Fenerbahçe'ye kaybetti.

JOAO PEREIRA YİNE KAYBETTİ

Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 2. maçına çıkan Joao Pereira, yine mağlup oldu. Portekizli hoca geçen hafta Alanyaspor ile ilk maçında Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti. Pereira dün de Bodrum'a yenildi.

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