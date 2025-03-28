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Haberler Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:26
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TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta müsabakaları ile devam ediyor. 31 puan ile 13. sırada bulunan TÜMOSAN Konyaspor, 38 puan ile 6. sırada yer alan Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Melih, Aleksic, Yusuf, Kramer

Gaziantep FK : Burak, Sorescu, Viana, Arda, Husic, Kozlowski, Ndiaye, Maxim, Lungoyi, Daubin, Boateng

TÜMOSAN KONYASPOR-GAZİANTEP FK SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçı 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da başladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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