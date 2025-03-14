  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor konuk olduğu Galatasaray deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 23:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun değerlendirmeleri…

"DEFANSİF ANLAMDA SIKINTILARIMIZ VAR"

"Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç... Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık. Futbolda bunlar var. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar, kupalar... Bizim de kaderimizde bu süreçleri yönetmek var. Zorlandığımız kısımlar bunlar. Onun dışında kendi güçlerince elinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Geldiğimden bu yana Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray maçında golden sonraki süreç dışında kendi takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı."

"BURAYA GELİRKEN HER ŞEYİ KABUL ETTİM"

"Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray'ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor."

Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama...
Süper Lig'de güncel puan durumu
DİĞER
Can Borcu'nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama... Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama... 23:13
Muslera: Kazanılacak bir kupa varsa... Muslera: Kazanılacak bir kupa varsa... 23:05
Akgün: Gerçek Galatasaray bu Akgün: Gerçek Galatasaray bu 22:55
Osimhen: Hepimiz kardeşiz Osimhen: Hepimiz kardeşiz 22:50
Esenler Erok, Ş.Urfa'da galip! Esenler Erok, Ş.Urfa'da galip! 22:40
Osimhen’den minik taraftara unutulmaz jest! Osimhen’den minik taraftara unutulmaz jest! 22:23
Daha Eski
Aslan evinde farka koştu! Aslan evinde farka koştu! 22:15
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 21:54
G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı! G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı! 21:26
Serdar Dursun yine sahneye çıktı! Serdar Dursun yine sahneye çıktı! 21:05
Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması! Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması! 20:01
Belözoğlu: Puanlara talibiz Belözoğlu: Puanlara talibiz 19:58