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Haberler Süper Lig Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) dünyanın en iyi takımları listesinde güncelleme yaptı. Federasyonun oluşturduğu listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 11:30
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Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) dünyanın en iyi ilk 500 takımının yer aldığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da dahil tam 13 Türk takımı yer alırken, listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi ilk 10 takımı ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri...

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1- REAL MADRID

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2- BAYER LEVERKUSEN

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3- ATALANTA

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4- LIVERPOOL

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5- BARCELONA

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

6- BAYERN MÜNİH

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7- ATLETICO MADRID

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

8- ARSENAL

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

335- KASIMPAŞA

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

391- GAZİANTEP FK

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

413- ÇAYKUR RİZESPOR

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