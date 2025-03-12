Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) dünyanın en iyi takımları listesinde güncelleme yaptı. Federasyonun oluşturduğu listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...
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1- REAL MADRID
2- BAYER LEVERKUSEN
3- ATALANTA
4- LIVERPOOL
5- BARCELONA
6- BAYERN MÜNİH
7- ATLETICO MADRID
8- ARSENAL
9- PSG
10- BOTAFOGO
23- FENERBAHÇE
46- GALATASARAY
96- BEŞİKTAŞ
106- RAMS BAŞAKŞEHİR
190- TRABZONSPOR
287- CORENDON ALANYASPOR
290- REEDER SAMSUNSPOR
335- KASIMPAŞA
391- GAZİANTEP FK
413- ÇAYKUR RİZESPOR
426- NET GLOBAL SİVASSPOR
449- TÜMOSAN KONYASPOR
490- ONVO ANTALYASPOR
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