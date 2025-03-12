Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) dünyanın en iyi ilk 500 takımının yer aldığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da dahil tam 13 Türk takımı yer alırken, listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi ilk 10 takımı ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri...