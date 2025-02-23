  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Bellona Kayserispor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kayseri'de oynana mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 13:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bellona Kayserispor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Kayseri'de oynana mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.

Göztepe: Lis, Ogün, Nielsen, Koray, Furkan, Djalma, Dennis, Miroshi, Victor Hugo, Tijanic, Matsuki.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İKİ TAKIM ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 kez karşı karşıya gelen Kayserispor ile Göztepe 23. randevuya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 6'sını Kayseri ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de İzmir temsilcisi önde tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor-Göztepe maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri
F.Bahçe'de endişe veren transfer gelişmesi!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro...
G.Saray'ın F.Bahçe derbisi hesabı! Averaj...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Feyenoord'da Van Persie dönemi! Feyenoord'da Van Persie dönemi! 12:52
Trabzonspor maçına İspanyol VAR! Trabzonspor maçına İspanyol VAR! 12:24
Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman? Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:11
Icardi derbi için İstanbul'a geldi! Icardi derbi için İstanbul'a geldi! 12:11
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro... 12:05
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? 12:01
Daha Eski
Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? 11:58
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 11:56
Strasbourg - Brest maçı ne zaman? Strasbourg - Brest maçı ne zaman? 11:56
Nice - Montpellier maçı ne zaman? Nice - Montpellier maçı ne zaman? 11:54
Le Havre - Toulouse maçı ne zaman? Le Havre - Toulouse maçı ne zaman? 11:48
Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? 11:45