Bellona Kayserispor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Kayseri'de oynana mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.

Göztepe: Lis, Ogün, Nielsen, Koray, Furkan, Djalma, Dennis, Miroshi, Victor Hugo, Tijanic, Matsuki.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İKİ TAKIM ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 kez karşı karşıya gelen Kayserispor ile Göztepe 23. randevuya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 6'sını Kayseri ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de İzmir temsilcisi önde tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor-Göztepe maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.