Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcular, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, yarın İngiltere'ye gidip son antrenmanını maçın oynanacağı Stamford Bridge Stadı'nda yapacak.