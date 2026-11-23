Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, 24 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert'in görev yapacağını duyurdu. Bundesliga'daki hakemlik kariyerinin yanı sıra Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar yöneten Siebert, 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı. Peki, Daniel Siebert kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi ligde görev yapıyor, hangi maçları yönetti? İşte ayrıntılar...

DANIEL SIEBERT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Daniel Siebert, Almanya Futbol Federasyonuna bağlı olarak görev yapan FIFA kokartlı futbol hakemidir. 4 Mayıs 1984 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Siebert, 23 Kasım 2026 itibarıyla 42 yaşındadır.

DANIEL SIEBERT HANGİ LİGDE HAKEMLİK YAPIYOR?

Daniel Siebert, Almanya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Bundesliga'da görev yapıyor. 2007 yılında Almanya Futbol Federasyonunun hakem kadrosuna dahil olan Siebert, 2009'da 2. Bundesliga karşılaşmalarını yönetmeye başladı.

2012 yılında Bundesliga'ya yükselen Alman hakem, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımların karşılaşmalarında görev aldı.

DANIEL SIEBERT'İN KARİYER MAÇI: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Daniel Siebert, 30 Mayıs 2026 tarihinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan karşılaşma, Alman hakemin kariyerindeki ilk UEFA kulüp organizasyonu finali oldu. Siebert, final öncesindeki 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda 9 karşılaşmada görev yapmıştı.

DANIEL SIEBERT DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALDI MI?

Alman hakem, FIFA'nın ve UEFA'nın önemli uluslararası turnuvalarında da görev aldı.

Siebert'in yer aldığı başlıca organizasyonlar şöyle:

2022 FIFA Dünya Kupası: Katar

EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası

EURO 2024: Almanya

2021 UEFA Uluslar Ligi: Final aşaması

2023 Almanya Kupası: Final

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi: Final

2024 Avrupa Şampiyonası'nda 2 karşılaşma yöneten Siebert, EURO 2020'de ise 3 maçta düdük çaldı.

DANIEL SIEBERT'İN HAKEMLİK KARİYERİ

Daniel Siebert, henüz 14 yaşındayken hakemliğe başladı. Almanya'daki alt liglerde edindiği deneyimin ardından profesyonel futbol karşılaşmalarında görev almaya başlayan Siebert, 2012'de Bundesliga hakemi oldu.

Hakemlik dışında öğretmenlik eğitimi de alan Siebert, geçmişte bir spor okulunda çalıştı. Alman hakem, 2026'da UEFA'ya yaptığı açıklamada artık profesyonel hakemliğe odaklandığını belirtti.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Maç: Galatasaray-Aston Villa

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Hakem: Daniel Siebert (Almanya)

Yardımcı hakemler: Jan Seidel ve Rafael Foltyn

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedeflerken mücadelede düdük Alman hakem Daniel Siebert'te olacak.