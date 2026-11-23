Shakhtar Donetsk, Ukrayna futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. 1936 yılında kurulan ve turuncu-siyah renkleriyle tanınan Donetsk temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Türk teknik direktör Arda Turan yönetiminde mücadele ediyor. Kadrosunda çok sayıda Brezilyalı futbolcu bulunan kulüp, Avrupa kupalarındaki geçmişi ve yaklaşık 179 milyon euroluk kadro değeriyle dikkat çekiyor. Peki, Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Teknik direktörü kim, kadro değeri ne kadar? İşte ayrıntılar...

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın Donetsk şehrini temsil eden profesyonel futbol kulübüdür. 24 Mayıs 1936 tarihinde kurulan kulüp, Ukrayna futbolunun en köklü ve başarılı takımlarından biri olarak gösteriliyor.

Turuncu-siyah renklere sahip olan takım, madencilik geçmişi nedeniyle "Madenciler" lakabıyla da tanınıyor.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Ukrayna Premier Ligi'nde mücadele ediyor. 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan ekip, 2026-2027 sezonuna son şampiyon unvanıyla başladı. Shakhtar Donetsk'in ligdeki en büyük rakiplerinden biri başkent Kiev'in temsilcisi Dinamo Kiev.

SHAKHTAR DONETSK KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonu verilerine göre Shakhtar Donetsk'in toplam kadro piyasa değeri yaklaşık 179,05 milyon euro.

Kulübün Transfermarkt kadro görünümünde 42 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncuların 20'sini yabancı futbolcular oluşturuyor. Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin piyasa değeri en yüksek takımları arasında yer alıyor. Piyasa değerleri oyuncu transferleri ve dönemsel güncellemeler doğrultusunda değişebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Arda Turan yapıyor. Türk teknik adam, 27 Mayıs 2025 tarihinde Ukrayna kulübüyle 2027 yazına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'daki teknik direktörlük performansının ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, ilk sezonunda takımıyla Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 2025-2026 sezonunda Shakhtar'ı UEFA Konferans Ligi yarı finaline de taşıdı.

SHAKHTAR DONETSK KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Shakhtar Donetsk'in 2026-2027 sezonu kadrosunda Ukraynalı oyuncuların yanı sıra çok sayıda Brezilyalı futbolcu bulunuyor.

Takımın öne çıkan isimlerinden bazıları şöyle:

Kaleciler: Dmytro Riznyk, Kiril Fesiun

Savunma: Mykola Matviienko, Valeriy Bondar, Vinicius Tobias, Irakli Azarov, Pedro Henrique, Alan Matturro

Orta saha ve kanatlar: Pedrinho, Marlon Gomes, Alisson Santana, Eguinaldo, Newertton, Dmytro Kryskiv, Oleh Ocheretko, Bruninho

Forvet: Kauã Elias, Lassina Traore, Luca Meirelles

Takımın hücum organizasyonunda Brezilyalı futbolcular önemli rol oynuyor.

SHAKHTAR DONETSK'İN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU KİM?

Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonu verilerinde Brezilyalı santrfor Kauã Elias, 15 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkıyor.

Kauã Elias'ın yanı sıra Marlon Gomes, Pedrinho ve Alisson Santana, takımın dikkat çeken oyuncuları arasında bulunuyor. UEFA'nın takım tanıtımında ise Pedrinho, Shakhtar Donetsk'in kilit oyuncusu olarak gösteriliyor.

SHAKHTAR DONETSK STADYUMU NEREDE?

Shakhtar Donetsk, normal şartlarda Donetsk şehrindeki Donbas Arena ile özdeşleşen bir kulüp.

2026-2027 sezonunda Ukrayna Premier Ligi iç saha karşılaşmaları için Lviv şehrindeki Arena Lviv kullanılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi iç saha karşılaşmaları ise İngiltere'nin Londra kentindeki Stamford Bridge'de oynanıyor.

Bu nedenle Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında Ukrayna dışında ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

SHAKHTAR DONETSK KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna futbolunda birçok önemli kupa kazandı.

Kulübün 2026 yılı itibarıyla başlıca başarıları şöyle:

Ukrayna Premier Ligi: 16 şampiyonluk

Ukrayna Kupası: 15 şampiyonluk

Ukrayna Süper Kupası: 9 şampiyonluk

UEFA Kupası: 1 şampiyonluk (2009)

Shakhtar Donetsk, 2009 yılında Werder Bremen'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandı. Bu başarı, kulüp tarihinin en önemli Avrupa kupası zaferi olarak öne çıkıyor.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Maç: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

Tarih: 25 Kasım 2026 Çarşamba

Saat: 22.00 (Türkiye saati)

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

ASpor CANLI YAYIN