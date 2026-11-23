Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 4-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuk takımda teknik direktör Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN O SÖZLERİ:

"Planda bir sıkıntı yoktu. Plan tamamen işledi. Ancak Shomurodov'un golünden sonra kırıldık. Neden kırıldığımızı analiz etmemiz gerekiyor. Temaslı oynamalıyız. Faul yapmıyoruz. Sarı kart görmüyoruz. Diğer tarafta Başakşehir bu ligin en yüksek bütçeli kadrolarından birine sahip. Aramızda fark var. 70-75 dakika aslan gibi cevap verdik ama golü yedikten sonra kırıldık."