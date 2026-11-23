UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki puanını artırarak üst sıralara yükselmeyi hedeflerken Shakhtar Donetsk, Türk teknik direktör Arda Turan yönetiminde sahaya çıkacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA,NEREDEN İZLENİR?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1'in resmî yayın programında karşılaşmanın 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te ekranlara geleceği duyuruldu.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki mücadeleyi TRT 1'in televizyon yayını üzerinden ücretli spor paketi aboneliği gerekmeksizin izleyebilecek.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.

Chelsea'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, 2026-2027 sezonunda Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için de kullanılıyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda ilk 4 maç sonunda 5 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5. haftaya 19. sırada giriyor.

Shakhtar Donetsk ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puana ulaştı. Ukrayna temsilcisi, 5. hafta öncesinde 21. sırada bulunuyor.