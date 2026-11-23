Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Arca Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Nuri Şahin'in öğrencileri 2-0'dan mücadeleyi çevirerek 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Nuri Şahin'den karşılaşmada hat-trick yapma başarısı gösteren Bertuğ Yıldırım'a övgü dolu sözler geldi.

İŞTE NURİ ŞAHİN'İN O AÇIKLAMALARI:

"Bertuğ'u babasından sonra en çok eleştiren kişi benim. Ama en çok yardım etmek isteyen insan da benim. Yolu çok açık. Bazı şeyleri yanlış anlamaya müsait bir kardeşim. Ben her zaman onun yanındayım. Ona da 'Sarıyer aslanı' dedik. Olayda jandarmayı ilk arayan insanlardan biri olduğu için öyle bir lakap taktık. 'Sarıyer Aslanı' bugün 3 gol attı."