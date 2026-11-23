Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı herkesi şaşırttı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam etti. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspr haftayı kayıpsız kapatırken; Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 1 puanı uzatmalarda kurtardı. 4 büyüklerin maçları sonrası ligde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte yeni oranlar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 16:09
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Beşiktaş, gol düellosuna sahne olan mücadelede deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaelispor ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşmaları sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...
KASIMPAŞA: 90 (Önceki oran 100)
AMED SK: 24 (Önceki oran 16)
FENERBAHÇE: 9.40 (Önceki oran 7.20) Fenerbahçe'nin oranı ilk kez 9.40 seviyesine geldi.
BEŞİKTAŞ: 7.60 (Önceki oran 6.60)
TRABZONSPOR: 5.20 (Önceki oran 4.30)
GALATASARAY: 1.34 (Önceki oran 1.57)
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