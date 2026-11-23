UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek olan Galatasaray'dan karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şehre yeni bir Aslan iner" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede taraftarların ilgisini çekti. Sarı-kırmızılıların kullandığı "Şehre yeni bir Aslan iner" başlığı, daha önce gündem olan "Sarıyer'e Aslan indi" söylemini de yeniden akıllara getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'ın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

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