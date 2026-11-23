Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelede hat-trick yapma başarısı gösteren Bertuğ Yıldırım açıklamalarda bulundu. Bertuğ Yıldırım, tüm Türkiye'nin gündemine oturan kayıp 'Aslan' meselesi ile ilgili de dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE BERTUĞ YILDIRIM'IN O AÇIKLAMALARI:

"Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı.

Bu kariyerimin ilk hat-trick'i. Onun için çok mutluyum ama ondan önce takım arkadaşımız Emin erken bir oyuncu değişikliğiyle sahadan ayrıldı. MR'a gitti. MR'da da tam sonuç belli değil ama sonuç kötü de olabilir. O yüzden ona çok geçmiş olsun diyorum. Bu üç golün üçünü de ona armağan ediyorum. Şu an çok daha fazla sevinmem gerekirken içimde Emin'e karşı bir burukluk var. Tekrardan ona geçmiş olsun diyorum.

Santrfor oyuncuları beni daha iyi anlar. Sezonun başından beri gol, skor katkısı yapamamıştım. Bu benim içime çok oturmuştu. Her maç biraz daha gol lazım diye kendime stres yapıyordum. Bugün o patlamayı içimden attım. Üç gollü oldu, biraz fazla oldu. Ama bugün günümdeydim. Ne yapsam gol olacak gibiydi. 20 dakika gibi bir sürede üç gol atmak benim için büyük bir başarı, büyük bir gurur. Kendimle gurur duyuyorum.

Hocalarıma, takım arkadaşlarıma tabii ki hep beraber yaptık. Ortayı açanlar da, topu oraya getirenler de, savunma yapanlar da hepsi. Bütün takım arkadaşlarımla el birliğiyle yaptık bunu. Geriden gelerek kazandık. Çok da iyi oldu. İyi bir yoldayız. Kendim için çok mutluyum. Takım için de çok mutluyum. Buna ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maçlarda inşallah devam edeceğiz."