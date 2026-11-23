Dünya devleri Archie Brown için sıraya girdi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Archie Brown ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, İngiliz futbolcuya talip olan dev takımları ve sarı-lacivertlilerin istediği rakamı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 14:26
İngiliz futbolcu, bu sezon Devler Ligi'nde gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1 gol kaydeden Brown, lig aşamasındaysa 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Özellikle Liverpool maçındaki 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynayan 25 yaşındaki futbolcu, dev kulüpleri peşine taktı.
İtalyan basını, Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen İngiliz futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
MILAN YENİDEN DEVREDE
Pianeta Milan'da yer alan haberde; İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'u yeniden transfer gündemine aldığı öne sürüldü.
İtalyan ekibi, 2025 yazında kadrosuna katmak istediği ancak Fenerbahçe'ye kaptırdığı Archie Brown'u yakından takip etmeye devam ediyor.
Milan'ın, Pervis Estupinan'ın performansından memnun olmaması nedeniyle sol bek arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin İngiliz sol bek için belirlediği bonservis bedelini de duyurdu.
İSTENEN RAKAM 25 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin yaklaşık 8,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Archie Brown için en az 25 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest'tan gelen 13 milyon sterlinlik teklifi de geri çevirdiği ileri sürüldü.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
24 yaşındaki futbolcuyla Milan'ın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Chelsea, Newcastle, Everton ve Brighton'ın da ilgilendiği iddia edildi.
TRANSFER İÇİN İKİ İHTİMAL
Milan'ın Ocak 2027'de transfer şartlarını araştırabileceği, ancak asıl girişimini yaz transfer döneminde gerçekleştirmesinin daha olası olduğu kaydedildi.
Satın alma opsiyonlu kiralama formülünün de değerlendirilebileceği belirtildi.
Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
İngiliz sol bek, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Brown'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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