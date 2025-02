FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CORENDON ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

HEDEF DERBİYE KADAR PUAN KAYBETMEMEK

Fenerbahçe, Süper Lig'de 22'nci haftada 51 puan ile 2'nci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark olan sarı-lacivertliler, derbi maçına kadar 2'de 2 yapmak istiyor. 23 Şubat'ta Rams Park'ta sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak Fenerbahçe, o döneme kadar ligde oynayacağı Alanyaspor ve Kasımpaşa maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda, yarın oynanacak mücadele farklı 11 sahada yer alacak. Son dönemde 3-4-1-2 sistemine geçiş yapan teknik direktör Jose Mourinho'nun eksikler sebebiyle nasıl bir onbir tercih edeceği merak ediliyor. Livakovic'in yokluğunda eldivenler yine İrfan Can Eğribayat'ta olacak. Mourinho savunmayı üçlü seçerse Skriniar, Çağlar ve Levent'i oynatması, dörtlü savunma olursa sağ tarafta ya Osayi ya da İsmail'in forma giymesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın; orta alanın sağında Oğuz Aydın, ortasında Fred – Amrabat, solunda ise Kostic veya Szymanski'ye forma vermesi bekleniyor. 10 numara pozisyonunda Tadic'in görev almas, Youssef En-Nesyri'nin cezalı olması sebebiyle gol yollarında Anderson Talisca ve Dzeko'nun sahada olması bekleniyor.

