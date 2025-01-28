İlhan Palut: İstikrarlı bir takım görüntüsünde olmamız gerekiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22'nci haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki kulüp idari binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Palut, "Hep periyotlarımız oldu. Bazı periyotlar olumlu geçerken, bazı periyotlar çok negatif görüntü sergiledik. Ligin genel anlamında daha istikrarlı bir takım görüntüsünde olmamız gerekiyor. Hafta sonu zor bir deplasman maçı olacak. Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Hafta içi çalışmalarımızı yaparak hazırlanıp, çıkıp oynayacağız. Maçın mevcut durumu ve son maç performanslarına göre bazı değişiklikler düşünüyoruz. Bu sadece oyuncu anlamında olmuyor; antrenman şekilleri, yoğunluğu anlamında. Defansif ve gol bölgesinde yoğunlaştığımız yerler olabiliyor. Ama her şeyi de sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok. Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli. Özelikle kötü giden periyotlarda saptamalarım neyse biz buna yönelik çalışmaları yapıyoruz. Modumuz da değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

'HÜCUM BÖLGESİNE TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ'

Hücum bölgesine transfer yapmak istediklerini aktaran Palut, "Geçen hafta Samet'i transfer ettik. Bir de hücum bölgesine transfer yapmak istiyoruz. Kanat oynayabilecek, belki dönem dönem 10 numarada görev yapabilecek bir oyuncu profili arıyoruz. Bir ofansif oyuncu aldığımız zaman hücumu değişik rotasyonlarda şekillendirebileceğiz. Şu an için ana hedefimiz, bir kanat oyuncusu ile takımımızı desteklemek. Ama tabi ki transfer bir süreç. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ama yeni ihtiyaçlarımız olduğunda transfer döneminde halledebiliriz. Belki aramızdan ayrılacak oyuncular bizim beklediğimiz sayıdan daha fazla olabilir. Bu noktaları telafi etme adına transfer yapabiliriz" şeklinde konuştu.

'SON DERECE KÖTÜ BİR UYGULAMAYDI'

Palut, Adana Demirspor maçında VAR'ın önce gol kararı verip, yeninden değerlendirdiğinde iptal ettiği gol ile ilgili gelen soruyu , "Ben pozisyona baktığımda ofsayt ya da değil kararını asla veremedim. Ben şunu anlıyorum; En baştan pozisyona baktı, ofsayt gibi geldi daha sonra çizdi ofsayt olmadığını gördü. Ama teknoloji ile hissiyatını birleştirecek ikinci çizimi yaptığında ofsaytı verdi. Bizim maçlarda şöyle durumlar oluyordu; baktığın zaman ofsayt değil ama çizdi ve ofsayt denildi. Burada tekrar topun çıkma yeri neresiydi diye bakılmadı. Pozisyon ofsayt olabilir olmayabilir ama son derece kötü bir uygulamaydı. Burada böyle bir hatanın yapılmaması lazımdı" şeklinde cevapladı.