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Haberler Süper Lig Şahin Hatay

Şahin Hatay

Ligde üst üste 3 yenilgi alan düşme hattındaki Hatayspor, Murat Şahin’le ilk maçında lider Galatasaray’dan puan almayı başardı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Şahin Hatay

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra yerine getirdiği Murat Şahin yönetiminde ilk maçına lider Galatasaray karşısında çıktı. Ligde 7 maçtır kazanamayan, üst üste 3 yenilgi alan düşme hattındaki bordo-beyazlılar, lider Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde puan almayı başardı. Hatayspor, 28. dakikada Cemali ile 1-0 öne geçti. Görkem'in kornerinde, Rivas'ın ceza sahasına indirdiği top karambolde Cemali'nin önünde kaldı. Cemali'nin yerden vuruşu ağlarla buluştu. Hatay ekibi, ikinci yarıda iki kez gole çok yaklaştı. Görkem'in ceza sahasına gönderdiği topa Calvo, kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'nın üzerine gitti. 90+3'te de Boutobba penaltı noktası üzerinden vurdu, Jakobs adeta uçarak topun önüne yattı

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