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Haberler Süper Lig TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya geldi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı üyeleri ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 00:18
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya geldi

Toplantıda TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da yer aldı.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki buluşmada, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunuldu. Toplantıya katılım sağlayan üyelere, inceleme yapılan diğer modeller sonrası yapılan çalışmalar ve Türkiye'de uygulanması planlanan hakemlik sistemiyle ilgili bilgi verildi.

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