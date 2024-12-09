Eyüp fırtınası

Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda Avrupa'ya katılma hedefleri yapan Eyüpspor, yükselişini dün de sürdürdü. Evinde zirve yarışının içerisinde bulunan Samsun'u zorlanmadan 3-0 gibi net bir skorla deviren Arda Turan'ın öğrencileri haftayı 4. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar fileleri havalandıramadı ve golsüz eşitlik ile soyunma odasına gittiler. Karşılıklı ataklarla sona eren ilk yarının ardından ikinci devrede ev sahibi Eyüpspor bambaşka bir performans ortaya koydu ve sahadan istediğini alarak ayrılmayı başardı.

SAMSUN FIRSAT TEPTİ

İlk olarak dakikalar 54'ü gösterdiğinde Mame Thiam sahneye çıktı. Robin Yalçın'ın ortasına gelişine vuran Thiam, topu köşeye gönderdi: 1-0. Golden sonra baskısını sürdüren ev sahibi ekip 64. dakikada ise tecrübeli yıldızı Halil Akbunar'ın ceza yayından köşeye net vuruşuyla farkı açtı. 5 dakika sonra ise Caner'in ortasında yeniden sahneye çıkan Mame Thiam, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak skoru tayin etti. Böylece Eyüp, 26 puanla 4. sırada bulunurken, F.Bahçe'yi yakalama fırsatını tepen Samsun ise 29 puanla 3. sırada kaldı.

BERKE'YE ÖZEL İLGİ

Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer'e taraftarları karşılaşma öncesinde sevgi gösterdi. Geçen hafta G.Saray deplasmanında yaptığı 12 kurtarışla takımının bir puan almasında önemli rol üstlenen genç eldiven için dünkü Samsun maçı öncesinde özel bir pankart açıldı. 'Bir gülüşü var ki tüm Eyüp ona sevdalı' yazılı pankartın yanına giderek taraftarlara teşekkür eden Berke, dün de takımı 1-0 öndeyken çok kritik bir kurtarışa imza atarak görevini yaptı.

ÜST SIRALARDA KALMAK ÖNEMLİ

Eyüp Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Samsun karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ligin başarılı takımlarından birisine karşı net skor aldıklarını belirten Yavaş, "2. devre bizim açımızdan muhteşem bir oyun oynandı. Oyuncularımızın gayretiyle 3 golle net bir 3 puana ulaştık. Süper Lig'de üst sıralardayız. Sezonun ilk devresi bitene kadar yerimizi korumak istiyoruz" dedi.