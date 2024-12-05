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Haberler Süper Lig Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Son dakika haberi | Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:25 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:47
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Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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