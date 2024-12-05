Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? | Beşiktaş-Fenerbahçe hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 15. hafta hakemlerini açıkladı. Böylelikle, bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakeminin kim olacağı sorusu cevabını buldu. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe hakemi Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, Trendyol Süper Lig'de görev yapan üst klasman bir hakemdir. Eğitim hayatında başarılı bir yol çizen Türkmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Genç yaşında Süper Lig'de görev alma başarısını gösteren Mehmet Türkmen, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi olarak görev yapacak.

MEHMET TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Süper Lig'in genç hakemlerinden biri olan Mehmet Türkmen 1992 yılında dünyaya gelmiştir. 32 yaşında olan Türkmen, İstanbul'da ikamet etmektedir.

MEHMET TÜRKMEN NERELİ?

Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig'de görev yapan ve TFF tarafından derbinin hakemi olarak açıklanan Mehmet Türkmen Konyalıdır.

MEHMET TÜRKMEN KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILDI MI?

Beşiktaş-Fenerbahçe hakemi Mehmet Türkmen'in 2017 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ve 1000 TL kazanarak yarışmaya veda ettiği öğrenildi.