Arda Turan ve Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi!

1- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AMIR HADZIAHMETOVIC'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- SİPAY BODRUM FK Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİPAY BODRUM FK teknik sorumlusu VOLKAN DEMİREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi HÜSEYİN ERDİNÇ GÜLTEKİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 26.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi GÖNENÇ YAFES NATIK KATKAT'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü antrenörü SEDAT AĞÇAY'ın 22.11.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ antrenörü ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ'un 23.11.2024 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- GENÇLERBİRLİĞİ teknik sorumlusu RECEP KARATEPE'nin 23.11.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü Başkanı AHMET DAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 26.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü görevlisi FATİH KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü idarecisi ÖMER FARUK ÖĞDÜM'ün aynı müsabakadaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü'nün 25.11.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. - GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü Başkanı VOLKAN CAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- BURSASPOR Kulübü idarecisi FURKAN AKIN'ın 24.11.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 23.11.2024 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi SERCAN ADIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BALIKESİRSPOR Kulübü futbolcusu BERTUĞ BAYAR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi CEM BARIŞ BAŞKOL'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odasındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 25.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 ve 133 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2024 tarihinde oynanan ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- MARDİN 1969 SPOR Kulübü futbolcusu MESİH KAYABAŞ'ın 24.11.2024 tarihinde oynanan 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-MARDİN 1969 SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.