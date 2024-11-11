TFF'den flaş MHK hamlesi! Milli arada...

Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi. Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.

Sabah'ta yer alan haberde MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı iddia edildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.

Hemen hemen her maçın ardından özellikle Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileri, hakem kararlarına yönelik sert açıklamaları bulunuyordu.

10 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından takımların hakem tepkileri devam etti.