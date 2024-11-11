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Haberler Süper Lig TFF'den flaş MHK hamlesi! Milli arada...

TFF'den flaş MHK hamlesi! Milli arada...

Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:49
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TFF'den flaş MHK hamlesi! Milli arada...

Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi. Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.

Sabah'ta yer alan haberde MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı iddia edildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.

Hemen hemen her maçın ardından özellikle Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileri, hakem kararlarına yönelik sert açıklamaları bulunuyordu.

10 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından takımların hakem tepkileri devam etti.

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