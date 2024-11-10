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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş açıklama: Yapı yok ayıp var!

Galatasaray'dan flaş açıklama: Yapı yok ayıp var!

Samsunspor'u ağırladığı maçın ardından hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray, aynı zamanda Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında kaydettiği golü de eleştirmişti. Sarı kırmızılılar, resmi kanalları üzerinden çarpıcı bir açıklama paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 22:00
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Galatasaray'dan flaş açıklama: Yapı yok ayıp var!

Samsunspor'u ağırladığı maçın ardından hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray, aynı zamanda Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında kaydettiği golü de eleştirmişti. Sarı kırmızılılar, resmi kanalları üzerinden çarpıcı bir açıklama paylaştı. İşte o ifadeler...

YAPI YOK; AYIP VAR!

Son haftalarda kulübümüz üzerine yapılan ahlaksız algı çalışmaları, bugũn oynadığımız maçtaki saçma sapan kararlarla son noktasına ulaşmıştır.

Aleyhimize verilen, orta hakem ve VAR hakeminin başrol için yarıştığı bu anlamsız kararlar, bugün aldığımız galibiyetin aslında ne kadar zor bir galibiyet olduğunu herkese göstermiştir.

"Yapı yapı" diyerek haftalardır her mecrada gözyaşı dökenler, bugün yapılan bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır.

Amaç, Galatasaray'a karşı haksız bir çifte standart oluşturmak ve masa başında eşitliği yeniden sağlamaktır.

Biz bu kirli oyunu geçen senelerden biliyoruz.

İşte bu yüzden, bugün, kazansak bile susmayacağız.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyeti değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet" gelene kadar doğru arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, bugün bu ayıba imza atanların, önce performansları sonra niyetlerinin acil şekilde sorgulanmasını istiyoruz.

Adaleti getirme sözüyle yola çıkmış bu yönetimin bugün göstereceği tavır, Türk futbolunun geleceğine dair hakkaniyetli duruşlarını göstermeleri açısından çok önemlidir

Galatasaray Spor Kulübü, bu ayıbın her türlu platformda takipçisi olacak ve gereken her türlü aksiyonu alacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü

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