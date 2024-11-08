Eze eze yendik

Adı Aslan, işi destan... Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham'ı Ali Sami Yen'de konuk eden Galatasaray, İngilizleri, adeta eze eze yendi. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakibini baskı altına alan ve sahasından çıkarmayan sarıkırmızılılar, kazandığı duran topta Yunus Akgün'ün jeneriklik golüyle 1-0 öne geçti. 18'de Lankshear, skoru eşitlese de cimbom oyundan düşmedi. Baskılı oyununu devam ettiren Galatasaray, 32'de Osimhen'le yine öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Nijeryalı süper star bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Aslan karşılaşmanın ikinci yarısında da üstündü. Birçok net pozisyona giren Okan Buruk'un öğrencileri Tottenham karşısında tarihi bir farkı kaçırsa da maçı 3-2 kazanmasını bildi ve Avrupa Ligi'nde puanını 10'a çıkarmayı başardı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Galatasaray, ilk 4 maçtaki istatistikleriyle Avrupa Ligi'ne damga vurdu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 92 şut çeken Galatasaray, bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ayrıca 28 net gol pozisyonuna girdi ve en fazla gol pozisyonuna giren takım oldu. 11.4 gol beklentisi üreten Galatasaray, bu xG'den 12 gol çıkardı.