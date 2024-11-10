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Haberler Beşiktaş Mete Vardar'dan sert hakem tepkisi! "Yüzüne tükürürüm"

Mete Vardar'dan sert hakem tepkisi! "Yüzüne tükürürüm"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir ile 0-0'lık skorla berabere kalırken siyah-beyazlılarda yöneticilik görevini yürüten Mete Vardar karşılaşma sonrası hakem Turgut Doman'a sert tepki gösterdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:35 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:49
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Mete Vardar'dan sert hakem tepkisi! "Yüzüne tükürürüm"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir ile 0-0'lık skorla berabere kalırken siyah-beyazlılarda yöneticilik görevini yürüten Mete Vardar karşılaşma sonrası hakem Turgut Doman'a sert tepki gösterdi.

İŞTE VARDAR'IN SÖZLERİ:

Ahlaktan yoksun hakem!" diyerek sözlerine başlayan Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Mete Vardar, "Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır!

"BU HAKEMİN ÇOCUĞU OLSAM YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"

Beşiktaşlı yönetici, "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle konuşmasının noktaladı.

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