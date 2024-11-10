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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Başakşehir maçının ardından Giovanni van Bronckhorst: 9 puan kaybı çok fazla

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Başakşehir maçının ardından Giovanni van Bronckhorst: 9 puan kaybı çok fazla

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. İki İstanbul ekibinin kıran kırana mücadelesi golsüz beraberlik ile sonuçlandı. Maçından ardından Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Başakşehir maçının ardından Giovanni van Bronckhorst: 9 puan kaybı çok fazla

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. İki İstanbul ekibinin kıran kırana mücadelesi golsüz beraberlik ile sonuçlandı.

Maçından ardından Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"9 PUAN KAYBI ÇOK FAZLA"

Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla.

SEMİH KILIÇSOY NEDEN ÇIKARILDI?

Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Giovanni van Bronckhorst: "İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım.

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