Bodrum FK 0-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Bordum'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
11'inci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Lopes'in sert vuruşunu kaleci Gökhan uzanarak müdahale etti, top kornere çıktı.
21'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Seferi'nin sert vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.
22'nci dakikada Bodrum FK'da Ege'nin ceza sahasına yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 bitti.
50'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
62'nci dakikada Mohammed'in rakibine tabanla müdahalesiyle hakem Ali Şansalan, Mohammed'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Şansalan, kartın rengini kırmızıya çevirdi.
Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.